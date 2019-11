Stand: 12.11.2019 15:00 Uhr

Betriebsrats-Boni: Anklage gegen vier VW-Manager

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen vier Manager von Volkswagen erhoben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Vorwurf: Untreue beziehungsweise Untreue im besonders schweren Fall. Zwei Ex-Vorstandsmitglieder sowie ein ehemaliger und ein aktuell leitender Manager von VW stehen im Verdacht, Betriebsräten zu hohe Gehälter und Boni genehmigt zu haben. Dadurch sei dem Konzern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Gegen VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh werde gesondert ermittelt, und zwar wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue.

Weitere Informationen Untreue-Vorwürfe: VW-Betriebsratschef wehrt sich VW-Betriebsratschef Osterloh hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Braunschweig zurückgewiesen. Die Behörde ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue gegen ihn. (12.06.2019) mehr

Allein 3,125 Millionen Euro gingen an Osterloh

Die Manager sollen von 2011 bis 2016 bei insgesamt fünf Betriebsratsmitgliedern bei der Bestimmung des Entgelts "bewusst eine unzutreffende Vergleichsgruppe zu Grunde gelegt haben", so die Staatsanwaltschaft. Darunter sei auch Betriebsratschef Osterloh. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft beträgt der Schaden, der der Volkswagen AG dabei entstanden ist, insgesamt 5,052 Millionen Euro, "wobei allein ein Betrag in Höhe von 3,125 Millionen Euro auf die ungerechtfertigte Vergütung an den Betriebsratsvorsitzenden entfalle".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2019 | 14:00 Uhr