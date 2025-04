Stand: 10.04.2025 17:31 Uhr Beim Inliner anziehen: Neunjährige wird von Auto angefahren

In Teichhütte bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) ist ein Mädchen auf einem Supermarktparkplatz von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei erlitt die Neunjährige dabei am Dienstagabend leichte Verletzungen. Gegenüber der Polizei sagte sie, dass sie hinter dem Auto gekniet habe, um ihre Inline-Skates zu schließen. Als der Wagen zurücksetzte, fuhr er das Mädchen an, das daraufhin zu Boden fiel. Der Fahrer des Wagens könnte von dem Unfall nichts bemerkt haben, vermutet die Polizei. Das blaue Auto sei davon gefahren, am Steuer habe ein Mann gesessen. Mehr sei nicht bekannt. Die Polizei in Osterode am Harz bittet Zeugen, sich zu melden.

