Stand: 15.07.2024 14:28 Uhr Bei Löscharbeiten: Einsatzkräfte in Bodenfelde verletzt

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem größeren Einsatz in Bodenfelde (Landkreis Northeim) ausrücken. In einer Grillkohle-Fabrik war laut Polizei am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Den Angaben zufolge breitete es sich von der Produktion über das Kohlelager bis in ein Silo aus. Während der Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Sie seien ambulant versorgt worden, so die Polizei. Nach rund fünf Stunden war der Brand gelöscht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf gut 30.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

