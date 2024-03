Stand: 11.03.2024 13:22 Uhr Bedrohungslage an Schule war Fehlalarm: Polizei ermittelt

Am Montagmorgen hat die Polizei einen anonymen Hinweis auf eine mögliche Bedrohungslage an der Oberschule am Hohen Hagen in Dransfeld (Landkreis Göttingen) erhalten. Nach Angaben der Ermittler durchsuchten daraufhin 45 Beamtinnen und Beamte intensiv den gesamten Gebäudekomplex. Danach konnte Entwarnung gegeben werden. Der von einem anonymen Anrufer geschilderte Sachverhalt war erfunden und fand faktisch nicht statt, so die Polizei. Nun wird gegen den anonymen Anrufer ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, Straftaten angedroht und vorgetäuscht, sowie den öffentlichen Frieden gestört zu haben. Vor Ort war eine Sammelstelle für Eltern eingerichtet worden, die ihre Kinder von der Schule abholen wollten.

