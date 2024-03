Stand: 11.03.2024 09:48 Uhr Baustellen auf der A36: Zwei Wochen nur eine Spur bei Goslar

Autofahrer auf der A36 müssen in den nächsten Wochen zwischen den Anschlussstellen Schladen-Nord und Goslar-Lengde in beiden Richtungen mit Behinderungen rechnen. In diesem Bereich sollen Fundamente für große Schilder zurückgebaut werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Von Montag, 11. März, bis Freitag, 22. März, sind demnach jeweils zwischen 8 und 17 Uhr immer wieder Tagesbaustellen eingerichtet, an denen der Verkehr nur einspurig vorbeikommt. Die Ausfahrten der Anschlussstellen bleiben frei, müssen für die Arbeiten aber verkürzt werden. Bei schlechtem Wetter könnten die Arbeiten noch länger dauern.

