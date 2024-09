Stand: 09.09.2024 09:04 Uhr Baustart für neue Rettungswache in Helmstedt

Am Montag beginnen die Arbeiten für den Neubau der Rettungswache in Helmstedt. In dem Neubau soll es zehn Stellplätze für Rettungsfahrzeuge geben, teilte der Landkreis Helmstedt mit. Im Obergeschoss sollen in den Büros mindestens 35 Beschäftigte arbeiten, zum Beispiel für die Verwaltung. Helmstedts Landrat Gerhard Radeck (CDU) wird am Montagnachmittag zum ersten Spatenstich an der Baustelle im Gewerbegebiet erwartet. Der bisherige Standort war für den gestiegenen Bedarf zu klein geworden. Der Neubau soll rund 4,5 Millionen Euro kosten und in einem Jahr fertig sein. Seit Oktober 2018 gibt es für einige Beschäftigte und mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei an der Autobahn 2 eine zweite Rettungswache für Helmstedt. Dieser Standort wird nach der Fertiggestellung des Neubaus wieder aufgegeben. In Schöningen und Groß Twülpstedt waren bereits neue Rettungswachen im Landkreis Helmstedt in den vergangenen Jahren fertiggestellt worden.

