Stand: 20.01.2025 11:12 Uhr Bauarbeiten auf A2: Schutzplanken werden repariert

Am Montag haben auf der Autobahn 2 mehrtägige Bauarbeiten begonnen. Bis zum Mittwoch werden zwischen Königslutter (Landkreis Helmstedt) und Lehrte (Region Hannover) Leitplanken repariert, die durch Unfälle beschädigt wurden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die erste Baustelle wurde am Montagvormittag in Fahrtrichtung Berlin zwischen Königslutter und dem Parkplatz Uhry eingerichtet. Am Dienstag werde dann auf der A2 bei Braunschweig an den Schutzplanken gearbeitet, am Mittwoch sei der Abschnitt zwischen Peine und Lehrte dran, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Auf der dreispurigen A2 müsse dafür entweder der linke oder der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, so dass immer zwei Spuren befahrbar seien. Trotzdem können laut Sprecherin kurzzeitig Staus entstehen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig