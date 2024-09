Stand: 16.09.2024 09:17 Uhr Bargeld und Schmuck weg: Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein

In Helmstedt ist eine 89-jährige Frau Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein vermeintlicher Handwerker verschaffte sich nach Polizeiangaben Zugang zu ihrer Wohnung, angeblich um das Wasser im Bad zu prüfen. Währenddessen habe offenbar ein Komplize die Wohnung betreten und eine Schmuckkassette sowie einen Tresor mit mehreren Tausend Euro gestohlen, so die Polizei. Der Diebstahl fiel der Seniorin erst mehrere Tage später auf. Der Täter sei 40 bis 50 Jahre alt gewesen, habe akzentfreies Hochdeutsch gesprochen und einen hellblauen Anzug mit Krawatte sowie ein weißes Cap, so die Helmstedter Polizei. Sie bittet unter der Telefonnummer (05351) 52 10 um Hinweise - und erinnert daran, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min