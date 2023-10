Stand: 10.10.2023 09:02 Uhr Bahnstrecken im Nordharz gesperrt: In den Ferien fahren kaum Züge

In den Herbstferien wird der nördliche Harz mit der Bahn schwer zu erreichen sein. Wegen Bauarbeiten müssen die Halte in Goslar, Seesen, Bad Harzburg und Vienenburg (alle Landkreis Goslar), sowie teilweise in Wolfenbüttel entfallen. Das teilte der Regionalverband Großraum Braunschweig mit. Die Sperrungen gelten vom 13. bis 30. Oktober 2023. Sie finden allerdings zeitversetzt statt. Es werde überall ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Die Arbeiten sind nötig, weil der Nordharz an ein Digitales Stellwerk angeschlossen wird. Dies werde durch die DB Netz im Bereich Göttingen installiert. Die mechanischen Stellwerke im Nordharz werden stillgelegt. Durch das moderne Stellwerk werde es künftig zu weniger Verspätungen und Ausfällen kommen, heißt es vom Regionalverband.

