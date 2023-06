Stand: 19.06.2023 17:39 Uhr Bahnhofsuhr in Goslar stürzt aus vier Metern Höhe auf Lieferwagen

Am Bahnhof in Goslar ist am Sonntag eine jahrzehntealte Uhr vom Bahnhofsgebäude herabgestürzt. In der Nacht zu Sonntag fiel sie aus vier Metern Höhe auf einen Lieferwagen. Die Polizei teilte mit, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Vermutlich habe einfach der Zahn der Zeit an der Aufhängung genagt. Es sei ein Glück gewesen, dass die ein Quadratmeter große Uhr keine Passanten verletzt habe. Eine Sprecherin der zuständigen Deutschen Bahn sagte, dass offenbar Materialermüdung den Absturz verursacht habe. Sie betonte, dass alle Bahnhöfe und deren Einrichtungen regelmäßig überprüft würden. Einen Ersatz für die alte Uhr wird es übrigens nicht geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2023 | 15:00 Uhr