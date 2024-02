Stand: 01.02.2024 16:23 Uhr Bahnhof in Bodenfelde wird barrierefrei ausgebaut

Der Bahnhof in Bodenfelde im Landkreis Northeim wird seit Donnerstag barrierefrei ausgebaut. Acht Millionen Euro investieren das Land, die Landesnahverkehrsgesellschaft und die Deutsche Bahn. Die Baumaßnahme findet im Rahmen des Programms "Niedersachsen ist am Zug! III" statt. Landesweit sollen 40 Stationen barrierefrei ausgebaut werden, wie die Bahn mitteilte. In Bodenfelde soll dafür eine Personenunterführung mit Fahrstühlen entstehen, außerdem werden die Bahnsteige um 76 Zentimeter erhöht. Reisende können so in Zukunft stufenfrei in die Züge einsteigen. Für Sehbehinderte ist ein taktiles Leitsystem geplant. Die Bauarbeiten sollen bis Herbst 2025 dauern.

