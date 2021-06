Stand: 23.06.2021 08:38 Uhr Bahnhof Peine: Blinder Passagier gefährdet sich und andere

Die Polizei ermittelt gegen einen blinden Passagier, der in der Nacht zu Mittwoch mit dem Zug von Braunschweig nach Lehrte fahren wollte. Zunächst musste der 28-Jährige in Peine aussteigen, weil er keinen Fahrschein besaß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der alkoholisierte Mann sprang daraufhin auf die Kupplung zwischen zwei Waggons, als der Zug wieder losfuhr. Ein Zeuge informierte Bahnmitarbeiter. Als das Personal den Mann aufsuchte, bedrohte er die Mitarbeiter. Hinzugerufene Bundespolizisten nahmen den blinden Passagier schließlich in Gewahrsam. Auf ihn warten nun Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Nötigung, Bedrohung, sowie Vornahme einer Betriebsstörung und -gefährdung.

