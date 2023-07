Stand: 21.07.2023 17:32 Uhr Bad Lauterberg: Farbreste in die Oder gekippt

Unbekannte haben den Fluss Oder in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) im Harz vermutlich mit Farbe verunreinigt. Ein Passant entdeckte die weißliche Substanz am Donnerstagabend im Wasser unterhalb einer Fußgängerbrücke und informierte die Polizei. Ermittler fanden Restfarbe am Ufer und im Flussbett. Die Feuerwehr entnahm Proben, die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.07.2023 | 18:00 Uhr