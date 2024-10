Bad Harzburg: Hausmeister will historischen Bahnhof retten Stand: 04.10.2024 12:08 Uhr Ein Goslarer Hausmeister hat das denkmalgeschützte, aber auch in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude in Bad Harzburg gekauft und will es auf Vordermann bringen. Viele Arbeiten übernimmt er in Eigenregie.

Das Herz von Oktay Yasarikol aus Goslar schlägt für den Bahnhof in Bad Harzburg. Das Gebäude der Neo-Renaissance ist fast 120 Jahre alt und ist verziert mit Jugendstil-Elementen. Die Deutsche Bahn hatte das denkmalgeschützte Gebäude vor sieben Jahren an einen privaten Investor verkauft. Daraufhin war nicht mehr viel passiert. Vandalismus und Schmierereien hatten die Bausubstanz zusätzlich geschädigt. Der 50-jährige Yasarikol will das nun ändern und ist guter Dinge. Er hat das Gebäude im Sommer gekauft.

Rettung des Bahnhofs: Was ist geplant?

Eigentlich betreibt Oktay Yasarikol in Goslar einen Service für Hausmeistertätigkeiten. Wenn dort einmal weniger zu tun ist, helfen seine Mitarbeitenden auch beim Bahnhof in Bad Harzburg aus. In Absprache mit dem Denkmalschutz hatten sie zum Beispiel bereits Trockenbauwände eingezogen. Die wurden allerdings von Randalierern zerstört. Yasarikol musste ein zweites Mal investieren. Wie viel Geld er für die Sanierung einplant, verrät der 50-Jährige nicht. Er möchte später mit dem Gebäude aber auch wieder Einnahmen generieren und Flächen an Ladenbetreiber vermieten. Erste Interessenten gebe es schon.

Freude bei den Bad Harzburgern

In Bad Harzburg kommt Yasarikols Engagement gut an. Denn einigen Anwohnenden war das Aussehen des maroden Bahnhofs mittlerweile sogar peinlich. Gerade wenn Gäste mit der Bahn anreisen, sehen diese als erstes den Bahnhof. Doch die Bad Harzburgerinnen und Bad Harzburger müssen sich wohl noch etwas gedulden: Yasarikol ist durch seinen Hausmeisterservice bereits ziemlich ausgelastet. Die Arbeiten am Bahnhof sollen deshalb nach und nach passieren. Damit er sich die Reparatur des historischen Glasdachs leisten kann, wartet der 50-Jährige nach eigenen Angaben außerdem noch auf entsprechende Fördergelder.

