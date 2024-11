Stand: 26.11.2024 13:54 Uhr Bad Gandersheim: Lucy Fricke gewinnt den Roswitha-Preis 2024

Die Schriftstellerin Lucy Fricke aus Berlin gewinnt den Roswitha-Preis 2024. Die unabhängige Jury habe sich vor Kurzem in einer Sitzung für Fricke entschieden, teilte die Stadt Bad Gandersheim am Dienstag mit. Sie lobte Fricke als "sehr intelligente Erzählerin mit einem subtilen, manchmal bissigen Witz, der allerdings immer melancholisch grundiert ist". Der Literaturpreis wird seit 1973 durch die Stadt Bad Gandersheim verliehen und ist mit 5.500 Euro dotiert. Der Preis soll nach Angaben der Stadt im Frühjahr 2025 offiziell verliehen werden. Er erinnert an die erste deutsche Schriftstellerin Roswitha von Gandersheim. Sie schrieb demnach im 10. Jahrhundert Legenden, Dramen und historische Gedichte im Stift Gandersheim.

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane