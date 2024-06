Stand: 05.06.2024 14:25 Uhr Autohof Northeim: Planenschlitzer stehlen 250 Reifen

Unbekannte Täter haben in Northeim von einem Lastwagen etwa 250 fabrikneue Autoreifen gestohlen. Der Lkw parkte in der Nacht zu Mittwoch auf dem Autohof Northeim in der Nähe der A7. Laut Polizei schnitten die Täter die Halterung der Plane auf, um an die Ladung zu gelangen. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf 12.500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Northeim unter Telefon (05551) 700 50 melden.

05.06.2024 | 13:30 Uhr