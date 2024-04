Stand: 09.04.2024 13:04 Uhr Autofahrerin nimmt Schulbus Vorfahrt: Viele Kinder verletzt

Bei einem Schulbusunfall in Holzminden hat es viele Verletzte gegeben. Eine 26-jährige Autofahrerin soll dem Bus am Montagmorgen die Vorfahrt genommen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Busfahrer habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei seien mehrere Kinder verletzt worden, die sich in dem Bus auf dem Weg zur Schule befanden. Der Bus fuhr daraufhin zum Schulgelände nach Bevern, wo die Schülerinnen und Schüler von Rettungskräften versorgt wurden. Insgesamt wurden 14 Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Wegen der hohen der Anzahl von verletzten Personen hatte die Rettungsleitstelle zuvor einen "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen. Die Ermittlungen dauern noch an.

