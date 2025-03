Stand: 31.03.2025 13:10 Uhr Autofahrer stirbt nach Unfall im Landkreis Peine

Auf der B494 im Landkreis Peine ist ein Mann mit seinem Auto verunglückt und gestorben. Der 73-Jährige verlor am Sonntagnachmittag in Bekum-Stedum die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Er verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten etwa eine Stunde voll gesperrt. Mehrere Ortsfeuerwehren und der Rettungsdienst waren im Einsatz.

