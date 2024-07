Stand: 11.07.2024 16:04 Uhr Autofahrer pöbelt und droht mit Schusswaffe

Die Polizei ermittelt gegen einen 40-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn. Er soll am Mittwoch in Hankensbüttel Passanten aus einem Auto heraus angepöbelt und während der Fahrt mit einer Schusswaffe hantiert haben. Zeugen meldeten das der Regionalleitstelle Braunschweig. Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn stoppten den Mann, überwältigten ihn und nahmen ihn fest, wie die Beamten mitteilten. Sie stellten bei ihm eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer sicher. Ein Arzt wies den offenbar psychisch kranken Mann in eine Klinik ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2024 | 15:00 Uhr