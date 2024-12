Stand: 17.12.2024 13:57 Uhr Autofahrer bei Unfall mit Schranke in Bad Harzburg schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) gegen die Schrankenanlage gefahren. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schranke wurde bei dem Unfall beschädigt. Nach Angaben der Polizei Goslar war der 44-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Bahngleis an den Radauer Teichen von der Kreisstraße abgekommen. Die Bahnstrecke Vienenburg-Bad Harzburg und die K46 wurden voll gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.12.2024 | 13:30 Uhr