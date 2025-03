Stand: 14.03.2025 09:12 Uhr Auto prallt bei Unfall auf A2 gegen Tanklaster - hoher Schaden

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der A2 bei Königslutter (Landkreis Helmstedt) seitlich gegen einen Tanklaster gefahren. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, riss das Auto den angehängten Tank des Lkw auf. Der geladene Kraftstoff verteilte sich daraufhin auf der Fahrbahn. Die A2 war deshalb zeitweise vollständig gesperrt. Die Polizei schätzt, dass bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden ist. Verletzt wurde niemand.

