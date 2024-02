Stand: 07.02.2024 08:19 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr - Vier Verletzte auf B4 bei Gifhorn

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen sind auf der Bundesstraße 4 bei Wesendorf (Landkreis Gifhorn) vier Menschen verletzt worden. Das berichtet die Polizei Gifhorn. Ein 76-Jähriger wurde dabei in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut der Polizei war am Dienstagmorgen zunächst ein Autofahrer mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Dieses Auto schleuderte wiederum frontal in einen Transporter. Außerdem kollidierte der Unfallverursacher noch mit einem weiteren Auto. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B4 war insgesamt mehr als fünf Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.02.2024 | 07:30 Uhr