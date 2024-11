Stand: 08.11.2024 13:11 Uhr Auto fährt in Arztpraxis - Zwei Verletzte in Braunschweig

Am Donnerstagvormittag ist im Braunschweiger Ortsteil Hondelage eine Autofahrerin in eine Arztpraxis gefahren. Laut der Polizei hatte die 83-jährige Fahrerin vermutlich Gas und Bremse verwechselt. Sie hatte mit ihrem Auto direkt vor der Praxis geparkt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr ebenfalls 83 Jahre alter Ehemann saß auf dem Beifahrersitz, auch er wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Personen, die zu dem Zeitpunkt in der Arztpraxis waren, blieben unverletzt. An der Praxis entstand erheblicher Schaden. Ein Sachverständiger aus dem Bauordnungsamt der Stadt Braunschweig wurde hinzugezogen.

