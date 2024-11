Stand: 18.11.2024 14:20 Uhr Autofahrer ohne Führerschein nimmt Polizei die Vorfahrt

In Landkreis Peine ist einem 20 Jahre alten Autofahrer ein Missgeschick passiert. In Groß Lafferde bog er mit seinem Wagen in eine Straße ein und nahm dabei einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt, teilte die Polizei in Peine mit. Allerdings handelte es sich bei diesem Fahrzeug um einem Streifenwagen. Der Beamte am Steuer habe eine Vollbremsung einlegen müssen, um einen Unfall zu verhindern, so ein Sprecher. Als die Polizisten den 20-Jährigen daraufhin kontrollierten, stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Der Wagen war nur geliehen. Nun erwartet den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.11.2024 | 15:00 Uhr