Stand: 24.01.2024 19:17 Uhr Austritt von Chlorgas an Göttinger Nordcampus

Die Berufsfeuerwehr Göttingen war am Mittwochmittag wegen einer Gefahrstoff-Meldung zu der Fakultät für Physik der Universität Göttingen alarmiert worden. Aus bisher unbekannter Ursache kam es bei einem Versuchsaufbau zum Austritt des Gases, teilte die Feuerwehr mit. Die Gefahrmeldeanlage in diesem Bereich habe unverzüglich Alarm ausgelöst, verletzt wurde niemand. Die Menge sei gering gewesen und habe sich schon während der Anfahrt verflüchtigt, so die Feuerwehr. Dennoch waren die Feuerwehrleute mit Gefahrenschutzanzügen im Einsatz. Nach Messungen des Chlorgehalts wurden die betroffenen Räume wieder freigegeben. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

