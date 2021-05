Stand: 02.05.2021 11:02 Uhr Ausgebüxte Galloway-Rinder fliehen bis nach Göttingen

Eine Herde entlaufener Galloway-Rinder hat die Polizei im Landkreis Göttingen beschäftigt. Die fünf Tiere waren bereits am Freitagnachmittag von einer Weide in Landolfshausen entlaufen und hatten bis Sonnabend etwa 16 Kilometer bis zum Stadtrand von Göttingen zurückgelegt. Ein Veterinär konnte in Göttingen-Weende zunächst ein Rind betäuben, die anderen liefen in einen Garten, wo drei weitere Tiere betäubt wurden. Ein Rind musste nach Polizeiangaben erschossen werden. Weil es sich besonders aggressiv verhielt und auf eine Straße Richtung Innenstadt lief, habe es eine Gefahr dargestellt. Die anderen vier Rinder konnten gegen Abend ihrem Besitzer übergeben werden.

