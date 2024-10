Stand: 17.10.2024 10:13 Uhr Ausfahrten auf der A2 bei Braunschweig zeitweise gesperrt

Autofahrer müssen nach Angaben der Polizei am Donnerstag auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig mit kurzfristigen Sperrungen rechnen. Wegen Markierungsarbeiten ist am Vormittag die Ausfahrt Peine-Ost in Richtung Berlin zeitweise gesperrt. Am Mittag und Nachmittag folgen zeitweise Sperrungen der Ausfahrten Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Hafen. In Richtung Dortmund wird die Parallelspur der AS Braunschweig-Nord bis zum Mittag gesperrt. Auch die Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz ist betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig