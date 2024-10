Stand: 18.10.2024 08:21 Uhr A2 bei Peine: Ausfahrten erneut zeitweise gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auch heute auf der A2 bei Peine mit kurzfristigen Sperrungen rechnen. Wegen Markierungsarbeiten werde ab der Anschlussstelle Peine-Ost bis zur Anschlussstelle Peine eine Spur zeitweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien am Vormittag zwischen 8 und 11 Uhr die Aus- und Auffahrten an beiden Anschlussstellen nicht möglich. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, während der Sperrzeiten jeweils die vorherige oder nächste Anschlussstelle für die Auf- und Abfahrten zu nutzen. Bereits am Donnerstag hatte es aufgrund von Markierungsarbeiten zeitweise Sperrungen auf der A2 in Peine und Braunschweig gegeben. Auch die Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz war betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.10.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig