Stand: 16.05.2024 14:16 Uhr Aufmerksamer Mann rettet 83-Jährigem in Wolfsburg das Leben

Ein 35-Jähriger hat einem Senior in Wolfsburg laut Polizei das Leben gerettet. Der Mann habe sich am späten Mittwochvormittag an einer E-Ladesäule auf einem Parkplatz mit dem 83-Jährigen unterhalten. Als er mehrere Stunden später zurückkam, habe der Wagen des älteren Mannes immer noch an der Ladesäule gestanden. Das habe den 35-Jährigen stutzig gemacht - auf dem Rücksitz entdeckte er dann den reglosen Rentner. Nach Angaben der Polizei schlugen die alarmierten Beamten die Scheibe des Wagens ein und Rettungskräfte brachten den 83-Jährigen in ein Krankenhaus. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung. Die Polizei lobt ausdrücklich den aufmerksamen Zeugen: Er habe die lebensbedrohliche Lage des Seniors bei Hitze im geschlossenen Auto richtig eingeschätzt und ohne zu Zögern gehandelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min