Attacken auf Regenbogenfahnen-Häuser: Fünf Jugendliche ermittelt

Sie sollenRegenbogenflaggen gestohlen, Häuser beschmiert und Grundstücke mit Feuerwerkskörpern und Eiern attackiert haben: Die Polizei im Landkreis Gifhorn hat fünf tatverdächtige Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren ermittelt. Sie werden verdächtigt, zwischen April und Oktober vergangenen Jahres in Wesendorf (Landkreis Gifhorn), Wohnungen und Häuser attackiert zu haben, die eine Regenbogenfahne gehisst hatten. Regenbogenfahnen gelten als Symbol der Solidarität mit Menschen der queeren Gemeinschaft. Der Staatsschutz hatte im Sommer begonnen zu ermitteln, weil sich die Taten gegen Symbole von Vielfalt und Toleranz richteten. Erste Hausdurchsuchungen hatte es nach Angaben der Polizei bereits im Oktober gegeben. Einer der Verdächtigen habe sich am Montag bei einem der Hausbewohner für seinen Diebstahl entschuldigt und Schadenersatz angeboten, so die Staatsanwaltschaft Hildesheim. Details zu möglichen Motiven der Tat teilten die Ermittler nicht mit.

