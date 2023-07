Stand: 27.07.2023 19:01 Uhr Häuser mit Regenbogenflagge beschädigt: Staatsschutz ermittelt

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende in Wesendorf (Landkreis Gifhorn) Eier und Silvesterböller gegen mehrere Häuser geworfen haben, ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren auf allen betroffenen Grundstücken Regenbogenfahnen gehisst oder deutlich sichtbar aufgehängt - ein Symbol für Toleranz gegenüber Menschen der queeren Gemeinschaft. Deshalb seien die Straftaten auch ein Angriff auf Werte, die im Grundgesetz verankert seien, sagte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn, Franz Mahncke. In der Vergangenheit hätten Unbekannte bereits mehrfach solche Fahnen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden.

