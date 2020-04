Stand: 17.04.2020 09:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Asse: BGE stellt Atommüll-Rückholplan heute vor

Der Rückholplan für die atomaren Abfälle aus dem Bergwerk Asse bei Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) soll heute ab 15 Uhr vorgestellt werden - wegen der Corona-Krise allerdings nur per Video-Livestream. Neben der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) soll auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) an der Präsentation teilnehmen.

Plan teilweise veröffentlicht: Kritik von BUND und Initiativen

Der seit Jahren geforderte Rückholplan war in Teilen bereits Ende März von der BGE veröffentlicht worden. Demnach soll die Bergung der mehr als 120.000 Atommüllfässer 2033 beginnen und rund 3,35 Milliarden Euro kosten. Die Abfälle sollen über einen neuen Schacht aus dem Bergwerk herausgeholt und zunächst vor Ort zwischengelagert werden. Der Naturschutzverband BUND hält den Zeitplan für zu lang. Bürgerinitiativen kritisieren zudem unter anderem mögliche Standorte eines Zwischenlagers. Ein solches liege zu nah an Wohngebieten.

Corona macht BGE zu schaffen:

Derweil sind die Arbeiten am Bergwerk und an Schacht Konrad aufgrund der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. "Wo immer es möglich und vertretbar ist, werden auch im Untertagebetrieb die in der heutigen Situation gebotenen Abstandsregeln eingehalten", sagte BGE-Sprecherin Monika Hotopp. Das Personal unter Tage müsse um die Hälfte reduziert werden, heißt es weiter. Könne die Abstandsregelung nicht eingehalten werden, seien Mund-Nase-Schutz und Schutzbrille zwingend, sagte Hotopp. Zeitverzögerungen seien bisher nicht festgestellt worden.

