Artenschutzzentrum sendet live aus dem Storchennest

Das berühmteste Storchenpaar in Niedersachsen hat Nachwuchs bekommen. "Fridolin" und seine Partnerin "Mai" haben auf dem Schornstein des NABU-Artenschutzzentrum Leiferde (Landkreis Gifhorn) drei Jungstörche zu versorgen. Wer die Storchenfamilie beobachten möchte, kann dies im Internet tun: Tierschützer haben eine Webcam installiert. Das Nest auf dem Schornstein ist nicht das einzige in Leiferde. In zwei weiteren Nestern auf dem Gelände leben ebenfalls Jungstörche.

