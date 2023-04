Arbeiter finden vermissten 83-jährigen Jäger zufällig im Wald Stand: 05.04.2023 14:26 Uhr Forstarbeiter haben am frühen Dienstagabend einen vermissten 83 Jahre alten Jäger und dessen Hund in einem Wald nördlich von Moringen (Landkreis Northeim) entdeckt. Laut Polizei ist der Mann wohlauf.

Der 83-Jährige habe sich mit seinem Münsterländer in eine Kuhle gelegt, "um sich vor der Kälte zu schützen", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. "Das hat gut geklappt. Der Mann hatte keine körperlichen Probleme und ist jetzt zu Hause." Der Jäger war am Montagabend zur Jagd aufgebrochen und am Dienstagmorgen nicht zurückgekehrt. Daraufhin hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit zwei sogenannten Mantrailern und einem Polizeihubschrauber bei Moringen nach dem Mann gesucht - und nur sein Fahrzeug gefunden.

Waldarbeiter treffen zufällig auf den Jäger

Dem Polizeisprecher zufolge sei es ein großes Glück, dass die Waldarbeiter zufällig auf den Mann gestoßen sind. "Eine weitere Nacht im Freien wäre heikel geworden", sagte der Beamte. Zumal die Einsatzkräfte in einer anderen Richtung gesucht hatten. "Von der Fundstelle sind wir nicht ausgegangen - eher von einer anderen Richtung." Der Jäger war bei Fredelsloh wieder aufgetaucht - laut Polizei zehn Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt. Warum sich der Mann verlaufen hat, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.04.2023 | 08:30 Uhr