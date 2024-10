Stand: 01.10.2024 07:14 Uhr Anklage gegen 40-Jährigen nach Mord an Ehefrau in Göttingen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 34-Jährigen in Göttingen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ehemann erhoben. Die Anklage lautet auf Mord. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen vor, seine Ehefrau im Mai im Stadtteil Grone heimtückisch durch mehrere Messerstiche getötet zu haben. Die vier gemeinsamen Kinder seien von den Schreien ihrer Mutter aufgewacht und hätten die Tat mit ansehen müssen, so Staatsanwaltschaftssprecher Andreas Buick. Das Paar habe getrennt voneinander gelebt. Seit der Tat sitzt der 40-Jährige in Untersuchungshaft. Wegen häuslicher Gewalt war er bereits polizeibekannt. Das Amtsgericht Schwarzenbek in Schleswig-Holstein hatte ihm im August 2023 das Sorgerecht für seine Kinder entzogen und der Mutter zugesprochen.

