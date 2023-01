Stand: 18.01.2023 09:33 Uhr Angeklagter attackiert Gutachter am Landgericht Göttingen

Vor dem Landgericht Göttingen hat ein Angeklagter einen Gutachter attackiert. Der Vorfall ereignete sich am Montag während einer Sitzungspause, als zunächst kein Wachpersonal anwesend war. Laut Gericht hat der 29-Jährige den Gutachter auf dem Flur geohrfeigt, gewürgt und zu Boden gerissen. Anschließend soll er dem Sachverständigen gegen den Kopf getreten haben. Die Gründe für den Angriff sind unklar. Der Richter hatte die Sitzung zuvor unterbrochen, weil der 29-Jährige sich unkooperativ verhalten hatte. Wachpersonal brachten den 29-Jährigen nach dem Vorfall zunächst in eine Zelle gebracht. Dort habe er laut Gericht weiter gewütet und geschrien. Anschließend sei der Mann in einer Psychiatrie untergebracht worden. Wegen Wutattacken steht der 29-Jährige auch vor Gericht.

