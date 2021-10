Stand: 12.10.2021 11:36 Uhr Amtsgericht Gifhorn erhält anonyme Drohung - Gebäude geräumt

Das Amtsgericht in Gifhorn hat am Dienstagmorgen einen anonymen Drohbrief erhalten. Vorsorglich habe man mit der Räumung des Gebäudes begonnen, wie die Direktorin des Amtsgerichts mitteilte. Die Einsatzkräfte der Polizei unterstützten diese Maßnahme und sicherten das entsprechende Schreiben, das auf ein im Gericht verstecktes Paket mit explosivem Inhalt hinwies. Nach einer Überprüfung des Schreibens und der Durchsuchung des Gebäudes mit Spürhunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Es befand sich kein gefährliches Paket im oder am Gebäude. Der Betrieb im Gericht wurde daraufhin gegen 10.45 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt.

