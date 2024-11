Stand: 05.11.2024 15:15 Uhr Am Sonntag: A2 zwischen Rennau und Königslutter gesperrt

Am Sonntag, 10. November, wird die A2 zwischen den Anschlussstellen Rennau und Königslutter am Morgen vollgesperrt. Von etwa 8 Uhr bis etwa 10 Uhr finden Arbeiten an Hochspannungsleitungen statt, in beide Richtungen ist die Autobahn deshalb nicht befahrbar. Reisenden in Richtung Dortmund rät die Autobahn GmbH, ab der Anschlussstelle Rennau der Umleitung 4 zu folgen. Wer in Richtung Berlin unterwegs ist, sollte in Königslutter abfahren und die Umleitung 43 nutzen. Auch der Parkplatz Uhry wird dann nicht erreichbar sein, teilte die Autobahn GmbH mit.

