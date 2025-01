Stand: 02.01.2025 13:23 Uhr Abgebranntes Fachwerkhaus in Northeim: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Brand eines Fachwerkhauses in der Northeimer Innenstadt läuft die Suche nach der Brandursache. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Insbesondere im Vorfeld des Brandes entstandene Fotos und Videoaufnahmen könnten einer Sprecherin zufolge hilfreich sein. Nach ersten Hinweisen geht die Polizei davon aus, dass ein illegaler Böller gezündet wurde und den Brand ausgelöst hat. Das zum Zeitpunkt des Brandes menschenleere Fachwerkhaus hatte am späten Dienstagabend Feuer gefangen. Nachbargebäude mussten evakuiert werden, das Haus selbst brannte ab und wurde noch am Mittwoch abgerissen. Zeitweise waren wegen des Feuers 250 Einsatzkräfte vor Ort, der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05551) 91 48 0 entgegen. Video- und Fotoaufnahmen können an pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de geschickt werden.

