Stand: 02.05.2019 11:42 Uhr

Abgasskandal kostet VW bislang 30 Milliarden Euro

Die Kosten für den Abgasskandal bei Volkswagen haben die Marke von 30 Milliarden Euro erreicht. Das hat VW bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag bestätigt. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres musste der Wolfsburger Autobauer nochmals eine knappe Milliarde Euro für Rechtsrisiken aufwenden. Darin seien Kosten für Rechtsanwälte, Berater und für Einigungen mit VW-Kunden, die vor Gericht gezogen waren, enthalten. Einen Großteil des Geldes zahlte der Konzern für Vergleiche in Nordamerika.

60.000 Einzelverfahren laufen allein in Deutschland gegen VW

Im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal gebe es für Volkswagen auch weiter rechtliche Themen, die noch nicht beendet seien, sagte VW-Finanzchef Frank Witter. In Deutschland laufen derzeit mehr als 60.000 Einzelverfahren gegen Volkswagen oder Konzerngesellschaften, in den meisten Fällen wird dabei auf Schadenersatz oder Rückabwicklung geklagt. Zudem klagen vor dem Oberlandesgericht Braunschweig Aktionäre, die VW vorwerfen, zu spät über das finanzielle Ausmaß der Dieselaffäre informiert worden zu sein.

Videos 03:30 Hallo Niedersachsen Dieselbetrug: Anklage gegen Ex-VW-Chef Hallo Niedersachsen Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat im Verfahren um den "VW-Diesel-Skandal" fünf Beschuldigte angeklagt. Darunter Ex-VW-Chef Winterkorn. Es geht unter anderem um schweren Betrug. Video (03:30 min)

Operativer Gewinn sinkt um 7 Prozent

Im ersten Quartal des Jahres haben die durch den Abgasskandal entstandenen Kosten dafür gesorgt, dass der operative Konzerngewinn gesunken ist. Von Januar bis März erzielte Volkswagen vor Zinsen und Steuern ein Ergebnis von 3,9 Milliarden Euro - und damit 7 Prozent weniger als im vergangenen Jahr, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu schaffen machen den Wolfsburgern auch schwächere Automärkte, zum Beispiel in China, der Türkei und Argentinien. So sanken die Fahrzeug-Auslieferungen um 2,8 Prozent auf 2,6 Millionen Fahrzeuge. Der neue Abgastest WLTP dürfte bis zum Sommer weiter dafür sorgen, dass Autos nur verzögert ausgeliefert werden können.

VW will Verkaufsrekord erneut brechen

Trotz der Probleme hält Volkswagen daran fest, in diesem Jahr mehr Autos zu verkaufen als noch 2018. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern 10,83 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert - und damit mehr als je zuvor. VW erwartet zudem eine Umsatzsteigerung im Gesamtjahr von bis zu 5 Prozent. Die operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen werde zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen, erklärte Finanzchef Witter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.05.2019 | 12:00 Uhr