Stand: 28.04.2023 13:39 Uhr A7 zwischen Northeim-West und Seesen am Wochenende gesperrt

Wegen erneuter Bauarbeiten auf der A7 wird die Autobahn zwischen Northeim-West und Seesen in Richtung Hannover am Wochenende gesperrt. Die Sperrung dauert von 19 Uhr am Freitagabend bis etwa 22 Uhr am Sonntagabend. Auch die Park- und WC-Anlage Schlochau und die Anschlussstelle Echte seien in Richtung Hannover gesperrt, teilte die Betreibergesellschaft Via Niedersachsen mit. Die Umleitung führt über die U11a und die U13a.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 28.04.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7