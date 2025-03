Stand: 26.03.2025 08:47 Uhr A7 bei Göttingen: Eine Spur nach Unfall mit vier Lkw weiter dicht

Auf der A7 zwischen Göttingen-Nord und Göttingen in Richtung Kassel muss nach einem Unfall der Asphalt ausgebessert werden. Deshalb ist die rechte Spur auch heute voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden gesperrt, sagte die Autobahnpolizei am Mittwochmorgen dem NDR Niedersachsen. Auf der Fahrbahn müsse unter anderem noch ausgelaufener Kraftstoff beseitigt werden. Der Asphalt wurde am Montagabend bei einem Unfall mit vier Lkw beschädigt. Nach Angaben der Polizei Göttingen war ein Lkw-Fahrer am Ende eines Staus auf den Lkw vor ihm aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der vordere Lkw gegen einen dritten Lastwagen geschoben. Dieser wiederum wurde nochmals gegen einen vierten Lkw an der Spitze der Kette gedrückt. Laut Polizei wurden bei dem Auffahrunfall zwei Personen leicht verletzt.

