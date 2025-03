Tödlicher Unfall auf der A7: Kind stirbt, Frau schwer verletzt Stand: 05.03.2025 12:27 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Northeim ist am späten Samstagabend ein Kind tödlich verletzt worden. Eine 45-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war die 45-Jährige kurz vor Mitternacht mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen streifte die Mittelschutzplanke und überquerte anschließend alle drei Fahrstreifen. Das Auto fuhr dann in den Graben neben der Straße und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei unklar.

Schulkind stirbt an der Unfallstelle

Im Auto der 45-Jährigen saß den Beamten zufolge auch ein Schulkind. Dessen Alter teilte die Polizei nicht mit. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich um die Mutter des Mädchens handelt, wollte sich die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Die Autobahn war in Richtung Hannover ab Northeim-Nord bis zum Morgen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2025 | 15:00 Uhr