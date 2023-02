A7-Sperrung bei Göttingen: Was über den Vorfall bekannt ist

In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2023 hat vermutlich ein großer Lkw die fettige Substanz verloren. Um 0.00 Uhr am 9. Januar meldete die Polizei, dass ein Fahrzeug einen Stoff verloren habe, der "extreme Glätte verursacht". Daraufhin wurde die A7 Richtung Süden zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden-Lutterberg voll gesperrt. Der Fernverkehr wurde zwar großräumig von Hannover über Paderborn nach Kassel umgeleitet, dennoch stauten sich die Fahrzeuge in einigen Orten in Südniedersachsen enorm - unter anderem in Hann. Münden und Dransfeld (Landkreis Göttingen). Erst sechs Tage später, am 14. Januar, war die A7 wieder komplett befahrbar. Das zunächst verhängte Tempolimit konnte erst Ende Januar aufgehoben werden, als klar war, dass der Asphalt wieder griffig und sicher ist.

Zunächst vermutete die Polizei, dass es sich um Paraffin handeln könnte. Erst eine genaue chemische Analyse brachte dann zu Tage: es ist eine Pflanzenfettmischung, die die A7 glitschig macht. In den Eigenschaften war sie so ähnlich wie Kokosfett. "Das Gemisch hat einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren", so der Göttinger Umweltanalytiker Rainer Hartmann. Mittlerweile ist klar, dass es sich konkret um Kaffeefett handelt. "Das Fett fällt bei der Produktion von entkoffeiniertem Kaffee an", sagte eine Polizeisprecherin. Verwendet wird es beim Herstellen von Kosmetika. Für Mensch und Umwelt ist es harmlos. Es klebte aber hartnäckig auf dem Asphalt. Teilweise 21 Spezialreinigungsmaschinen sind mit Hochdruck, einem alkoholbasierten Reinigungsmittel und Bürsten der fettige Masse Tag und Nacht zu Leibe gerückt.

Passiert ist das ganze nachts. Viele andere Autos oder auch Lkw waren zu der Zeit nicht unterwegs, die Hinweislage ist spärlich. "Ein Anhaltspunkt ist ein weißer Tanklaster mit gelbem Aufdruck", so eine Polizeisprecherin. Außerdem hat die chemische Analyse ergeben, dass sich in dem Fettgemisch bestimmte Beimischungen befinden, "die sind wie ein Fingerabdruck". Auch diesem Hinweis gehen die Göttinger Ermittler nach. Laut eines Gutachters könnte genau dieser Fingerabdruck auch den entscheidenden Hinweis auf die Herkunft des Fettes geben.

Spätestens beim Abladen hätte dem Lkw-Fahrer oder der -Fahrerin auffallen müssen, dass ein großer Teil der Ladung fehlt. Aber auch rund drei Wochen später hat sich noch kein Verantwortlicher bei der Polizei gemeldet und sich offenbart. Eine Polizeisprecherin nannte dieses Verhalten eine "ausgeprägte Gleichgültigkeit". Die Polizei geht laut Expertenmeinung davon aus, dass sich auf die rund 60 Kilometer Autobahn rund 20 Tonnen Pflanzenfett ergossen haben. Das entspricht fast der kompletten Ladung.

Wahrscheinlich haben sie das, aber die Mautdaten - wie Lkw, Halter und Position - stehen weder der Polizei noch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Das verbietet das Bundesfernstraßenmautgesetz. In Paragraf 4 Absatz 3 heißt es: "Diese Daten dürfen ausschließlich für die Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet werden. Eine Übermittlung, Verwendung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvorschriften ist unzulässig." Also: Mautgebühren ja, polizeiliche Ermittlungen nein. Die Ermittlungsbehörden dürften nicht einmal darauf zugreifen, wenn es um Mord oder Terroranschläge gehe, erklärt Oberstaatsanwalt Andreas Buick in Göttingen.

Zunächst wurde vermutet, dass Paraffin die Fahrbahn verunreinigt hat. Entsprechend wurde die A7 mit zunächst mit heißem Wasser gereinigt. Als klar war, dass es sich bei der Substanz um ein pflanzliches Fett handelt, wurde das Reinigungsverfahren entsprechend angepasst. Die Reinigung unter hohem Druck mit Wasser und einem alkoholischen Reinigungszusatz führte schließlich zum Erfolg. Laut Autobahngesellschaft waren dafür 700.000 Liter Wasser nötig. Insgesamt waren 22 Unternehmen und Institutionen sowie 181 Personen im Einsatz.

Laut einer vorläufigen Bilanz der Autobahngesellschaft des Bundes belaufen sich die Kosten für die Reinigung auf rund 1,5 Millionen Euro. Dass erst jetzt feststeht, wie viel die Reinigung gekostet hat, begründete die Autobahngesellschaft damit, dass sie auf die Rechnungsstellung der beteiligten Unternehmen nur sehr bedingt Einfluss gehabt hätte. Der Autobahnbetreiber hatte schon angekündigt, sich die Kosten vom Verursacher erstatten zu lassen.