A7: Mit Paraffinöl beladener Lastwagen kippt um

Auf der Autobahn 7 ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen auf die Seite gekippt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg. Der Lkw ist mit ungiftigem Paraffinöl beladen, ein Teil der Flüssigkeit trat aus. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Die A7 in Richtung Kassel musste zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über die U70.

