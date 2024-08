Stand: 26.08.2024 20:46 Uhr A39 und A391: Auf- und Abfahrten wegen Reparaturarbeiten gesperrt

Auf der A39 und der A391 werden in dieser Woche einige Auf- und Abfahrten vorübergehend gesperrt. Das hat die zuständige Betreibergesellschaft Autobahn GmbH mitgeteilt. Der Grund: Bis einschließlich Freitag werden dort den Angaben zufolge Unfallschäden repariert. Am Dienstagvormittag ist unter anderem die Auffahrt von der A392 aus Watenbüttel auf die A391 nach Salzgitter gesperrt. Am frühen Dienstagnachmittag kann dann wegen der Arbeiten die Auffahrt Braunschweig-Wenden in Richtung Salzgitter nicht genutzt werden. Am Freitagvormittag wird die Anschlussstelle Wolfsburg-West an der A39 in Richtung Kassel repariert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig