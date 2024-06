Stand: 19.06.2024 10:52 Uhr A39: Kradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall auf der A39 schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ist nach Angaben der Polizei seit Mittwochvormittag außer Lebensgefahr. Den Angaben zufolge war ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend bei Salzgitter aus bisher ungeklärter Ursache auf das Krad aufgefahren. Die junge Fahrerin stürzte daraufhin zu Boden, geriet unter das Auto und wurde eine längere Strecke mitgeschleift. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die unter dem Auto eingeklemmte Frau. Die A39 war während der Unfallaufnahme in Richtung Salzwedel für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2024 | 06:30 Uhr