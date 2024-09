Stand: 23.09.2024 09:57 Uhr A38: Heidkopftunnel wegen Bauarbeiten in der Nacht gesperrt

Der Heidkopftunnel auf der Autobahn 38 bei Göttingen ist in dieser Woche wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, finden die Bauarbeiten von Montag bis Donnerstag in der Nacht statt. Demnach soll die Betriebstechnik gewartet werden. Heute starten die vorbereitenden Arbeiten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Nordröhre in Richtung Göttingen von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Mittwochnacht folgt dann die Südröhre. Der Verkehr soll währenddessen umgeleitet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.09.2024 | 08:30 Uhr