Stand: 26.09.2023 10:06 Uhr A2 nach Lkw-Unfällen in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn A2 ist zwischen Magdeburg (Sachsen-Anhalt) und Hannover nach zwei Lkw-Unfällen in beiden Richtungen voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrbahn zwischen den Ausfahrten Eilsleben und Bornstedt in Richtung Berlin mindestens bis zum Mittag gesperrt. Weiter westlich ist die Gegenfahrbahn bei der Ausfahrt Alleringersheim nach einem Auffahrunfall ebenfalls gesperrt. An einer Baustelle zwischen Eilsleben und Bornstedt ist ein mit Motoröl beladener Lastwagen den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache auf die Leitplanken gekommen und daraufhin zur Seite gekippt. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehr wird zwischen den Ausfahrten Eilsleben und Bornstedt umgeleitet. Gegen 8 Uhr kam es außerdem auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen. Genauere Angaben zum Unfallhergang und den Beteiligten konnte die Polizei zunächst nicht machen.

