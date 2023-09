Mehrere Unfälle auf A2: Fahrbahn bei Bornstedt ist wieder frei Stand: 28.09.2023 09:29 Uhr Auf der Autobahn A2 ist es am Dienstag zu mehreren Unfälle gekommen, bei denen Menschen verletzt wurden. Eine mehrstündige Sperrung zwischen Magdeburg und Hannover wurde erst am späten Abend aufgehoben.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrbahn in beide Richtungen wieder frei. Ein Lkw war an einer Baustelle zwischen Eilsleben und Bornstedt (Sachsen-Anhalt) am Morgen umgekippt. Den Angaben zufolge war der mit Motoröl beladene Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Leitplanken gekommen. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehr wurde zwischen den Ausfahrten Eilsleben und Bornstedt umgeleitet. Zwischenzeitlich staute es sich auf einer Länge von 17 Kilometern.

Weiterer Unfall mit Lkw auf A2 bei Alleringsersleben

Auch die Gegenfahrbahn bei der Ausfahrt Alleringersleben war nach einem Auffahrunfall gesperrt, am Mittag konnte die Sperrung jedoch aufgehoben werden. Nach Angaben der Polizei war dort ein 54-jähriger Lkw-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren und wurde dabei schwer verletzt. Ein dritter Lkw war demnach durch Trümmerteile beschädigt worden. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu 14 Kilometer.

Auffahrunfall bei Helmstedt

Auch bei Helmstedt kam es am Morgen auf der A2 zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Menschen verletzt - einer von ihnen schwer. Insgesamt waren dort den Angaben der Polizei zufolge drei Fahrzeuge - ein Lastwagen, ein Auto und ein Kleintransporter - zusammengestoßen. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Braunschweig. Die Autobahn musste für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt werden.

